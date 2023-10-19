الحكومة التشيكية تنجو من تصويت بحجب الثقة

نجت الحكومة الليبرالية المحافظة برئاسة رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا من تصويت بحجب الثقة.

وصوت 85 نائبا فقط لصالح الإجراء في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، بينما كان من الضروري الحصول على 101 صوت لتمريره.

وسبق ذلك أكثر من 30 ساعة من المداولات بين الحكومة والمعارضة في مجلس النواب في براغ، وهو الأهم بين المجلسين البرلمانيين.

وكان حزب المعارضة "أنو" الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق والملياردير أندريه بابيش قد قدم الطلب بعد أن أصبح معروفا أن وزير الداخلية فيت راكوشان كان لديه هاتف محمول مشفر بشكل خاص.

وقال الوزير إن ضميره مرتاح. وأوضح في منشور على منصة (إكس): "إن هاتفا يحتوي على تطبيق تشفير لا يجعل الشخص عضو عصابة مافيا".

يشار إلى أن الائتلاف المكون من خمسة أحزاب في السلطة منذ ديسمبر 2021. ويسعى إلى الحصول على حزمة شاملة للادخار والتدعيم.

وعلى مدى العامين المقبلين، سيتم تخفيف الميزانية بما يعادل حوالي 6 مليارات يورو (3ر6 مليار دولار). وتحقيقا لهذه الغاية، سيتم خفض النفقات والإعانات وزيادة الضرائب على سلع تشمل الكحوليات والسجائر والمياه المعدنية والعقارات.