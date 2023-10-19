ارتفاع عدد مشروعات الإسكان الجديدة في أمريكا الشهر الماضي بنسبة 7% سنويا

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الأربعاء ارتفاعا عدد مشروعات الإسكان الجديدة التي بدأ العمل فيها خلال الشهر الماضي في الولايات المتحدة.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن عدد مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها الشهر الماضي ارتفع بنسبة 7% إلى ما يعادل 358ر1 مليون وحدة سنويا، بعد تراجعه بنسبة 5ر12% إلى ما يعادل 269ر1 مليون وحدة سنويا خلال الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع عدد المشروعات إلى 380ر1 مليون وحدة سنويا خلال سبتمبر الماضي مقابل 283ر1 مليون وحدة سنويا في أغسطس الماضي وفقا للبيانات الأولية.

وقال جيفري روش كبير المحللين الاقتصاديين في "إل.بي.إل فاينانشيال" إنه رغم ارتفاع عدد المشروعات الجديدة في سبتمبر الماضي، مازال عدد المساكن تحت الإنشاء منخفضا للغاية بالنسبة للقادمين الجدد للسوق بحثا عن مسكن جديد".

وفي الوقت نفسه، تراجع عدد طلبات الحصول على تراخيص البناء والذي يشير إلى نشاط التشييد المستقبلي بنسبة 4ر4% إلى ما يعادل 475ر1 مليون وحدة سنويا خلال سبتمبر الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 8ر6% سنويا إلى ما يعادل 541ر1 مليون وحدة سنويا خلال أغسطس الماضي.

كان المحللون يتوقعون تراجع عدد التراخيص إلى ما يعادل 450ر1 مليون وحدة سنويا، مقابل 543ر1 مليون وحدة في الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.