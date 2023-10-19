أحمد سليمان: وزارة الرياضة تقصر في حق الزمالك

يرى أحمد سليمان، المرشح على منصب العضوية لانتخابات نادي الزمالك، أن هناك تقصيرًا من وزارة الشباب والرياضة تجاه الزمالك فيما يتعلق بالسماح بهذا الكم من الطعون في انتخابات النادي ، مؤكدًا أن ذلك لا يحدث في الأهلي.

قال سليمان في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «الماتش»، على قناة «صدى البلد»:" كان هدفنا إنقاذ نادي الزمالك في الفترة الماضية، وعقدت عدة جلسات مع الكابتن حسين لبيب وانتهت بحسم أمري بالترشح على منصب عضو مجلس الإدارة".

أكد سليمان إلى أن انتخابات الزمالك تسير بشكل حضاري بعيدًا عن الأزمات والخلافات.

تابع سليمان:" نحن نحترم أحكام القضاء، ولكن الزمالك هو النادي الوحيد الذي يتم اللجوء فيه في انتخاباته للقضاء.. لا يحدث ذلك في الأهلي أو الإسماعيلي".

أشار أحمد سليمان:" هناك تقصيرًا من وزارة الشباب والرياضة تجاه الزمالك، لا يجوز كل تلك الطعون في انتخابات الزمالك، وأصل قانون الرياضة هو الجمعية العمومية، نادي الزمالك ليس عبثًا".

أوضح أحمد سليمان:" استبعاد حسام المندوه من الانتخابات لو كان صحيحًا فهو خطأ من الوزارة ومن اللجنة الأولمبية".

أتم أحمد سليمان:" أقول لوزير الشباب والرياضة أن لازم إدراج حسام المندوه ضمن قائمة انتخابات الزمالك".