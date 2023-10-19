باسم يوسف مدافعا عن رسالة صلاح: فخر العرب الحقيقي

رفض الإعلامي باسم يوسف المقارنات بينه وبين محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بعد موقف الثنائي من التعليق على العدوان الإسرائيلي ضد فلسطين، موضحًا أن لكل منهما أسلوبه في دعم القضية الفلسطينية.

وكتب باسم يوسف عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: ««رأيت الصورة في أكثر من صفحة مع تعليق: محمد صلاح متصور مع فخر العرب، بالإضافة لبوستات أخرى كثيرة جدا، إما تقارن لقائي مع الفيديو الخاص به أوتقلل وتهمش وتتريق على فيديو صلاح».

وأضاف: «ليس من المفترض في عالم طبيعي أن لاعب الكرة أو حتى الكوميديان يكونوا في الصفوف الأولى للدفاع عن القضايا الإنسانية، هذا دور الإعلام، الإعلام يفشل في هذا الدور، بل ويزيد الأمور سوءًا فيتجه الناس للأشخاص الناجحين في مجالهم من أجل أن يغطوا على فشل في مجال مش بتاعهم».

وأضاف باسم يوسف: ده أول السكة في إننا بنظلمهم معانا، صلاح لعيب كورة لا يتدخل في السياسة من أول يوم، ولا احتفاله بالكريسماس مش رسالة سياسية، الاحتفال بأي مناسبة ده نشاط إنساني بحت، ولا يجب مقارنة صورة جنب شجرة كريسماس وحلويات المولد بوضع علم أو رمز للتضامن.

وأكمل: تعزيته في موت ملكة إنجلترا هو فعل إنساني وليس سياسيا، صلاح أو أي لاعب كرة لو كان بيلعب في دوريات الخليج ولا قدر الله لو أمير أو ملك أو شيخ أو حاكم الدولة أو الإمارة أو المحافظة اللي فريقه بيلعب له توفاه الله كان هيكتب تعزية برضه.. لأن ملكة إنجلترا عند الإنجليز اللي بيلعب عندهم مكانتها في قلوب ناس كتير جدا زي مكانة هذا الملك أو الأمير في قلب شعبه، فده بروتوكول وليس فعلا سياسيا.

وواصل باسم يوسف: مقارنة فيديو صلاح باللقاء بتاعي هو ظلم بيّن، لأن الكلام مش شغلة صلاح، ولأن طلاقة اللغة مش شغلة صلاح، لا صلاح هيعرف يتكلم ويحاور زيي ولا أنا أقدر ألعب كورة زي صلاح.. يا جدعان ده أنا أكبر إنجازاتي الكروية إني عملت 3 عمليات غضروف وأنا عندي ركبتين 2، بس ده أنا خدت كباري بعدد شعر راسي، ولو على اللغة، صلاح اللي ما دخلش مدارس لغات زيي بيتكلم إيطالي، وأنا معرفش كلمتين إيطالي على بعض.. وصلاح بالإنجليزي المكسر والأداء “الفلات” أو المخطوف زي ما ناس وصفته، الأداء “الوحش” ده، عمل ملايين التفاعلات والمشاهدات واللي خلت هالاند أعظم هداف حاليا في أوروبا يشير الفيديو ويقول إن كلمة صلاح هتخلي لعيبة كتير تتشجع وتتخلى عن صمتها، ده المطلوب، كونه بقى إن الكلام مايع، مفيش إدانة واضحة، مسك العصاية من النص، قصف الجبهات مش دور صلاح خالص، وأصلا هو فيديو غير موجه لينا، ورب فيديو بسيط من غير عياط ومن غير نرفزة ومن غير شتيمة ومن غير إدانات وشجب وعياط ودموع لكن يوصل بره، ويغير صوت واحد زي هالاند ده أبرك بكتير.

وتابع يوسف: واحد زي صلاح، ملهم لأجيال كتيرة قصة كفاح غير مسبوقة، راجل بيتبرع في السر أكتر من العلن، فاتح بيوت أنا وأنتم مش عارفين عددها، واحد زي ده نخسره ليه؟، عشان ما شفاش غليلك في قضية بقالها ييجي ميت سنة.. اعتى الأنظمة وأكبر الدول فشلوا فيها؟.. أتأخر؟ يا سيدي المهم إنه وصل، مش قوي بما فيه الكفاية؟، أه بالنسبة لك، لكن بالنسبة لناس كتيرة قوي قوي قوي، دي ممكن يكون أول مرة يسمعوا فيها عن القضية، الدنيا برة غير خالص الوطن العربي عندنا بس ده له بوست لوحده.. فاكرين لما صلاح نزل صورته في القدس وكتب تضامن، اتشتم برضه، طيب لما يبقى عندنا واحد بوزن صلاح وكل شوية نشتمه عشان معملش اللي إحنا عشمانين فيه، طيب على الأقل لو مشجعناش صلاح مش لازم ندوس عليه، صلاح مش المفروض يكون هو هدف لغضبك.

واختتم باسم يوسف: أنا مريت بالفترة دي.. ساكت ليه، ما تعمل زي فلان ما تقول زي علان، كل واحد وظروفه وحساباته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كل واحد أدرى بالضغوط اللي عليه، بلاش نكون إحنا كمان سبب زيادة في الضغط عليه.. وفي الآخر كل واحد ورأيه، كل واحد يحب ويكره اللي هو عايزه، لو حبيت صلاح أو كرهته أنت حر، البوست ده مش هيغير حاجة، ودي صورتي مع فخر العرب محمد صلاح.