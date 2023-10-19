طائرة نقل عسكرية ألمانية تجلي 19 شخصا من إسرائيل

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هبطت طائرة نقل عسكرية ألمانية تقل 19 راكبا في ألمانيا قادمة من إسرائيل، حسبما ذكرت القوات المسلحة في برلين.

وهبطت الطائرة وهي من طراز إيرباص 350 في مدينة كولونيا بغرب ألمانيا الساعة 1106 مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي (2106 بتوقيت جرينتش)، حسبما قال الجيش الألماني على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي ، تويتر سابقا.

وهبطت طائرة نقل أخرى تقل 68 راكبا في ألمانيا في وقت سابق يوم الأربعاء.

ونقل الجيش الألماني أكثر من 300 شخص جوا من إسرائيل إلى ألمانيا حتى الآن منذ بدء جولة التصعيد العسكري الحالية بين حماس وإسرائيل.