آلاف العراقيين يشاركون في مظاهرات شعبية للتنديد بقصف مستشفى في غزة

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خرج آلاف العراقيين، اليوم الأربعاء، في مظاهرات شعبية للاحتجاج على استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة وقصف مستشفى أوقع المئات من القتلى.

وتجمع المتظاهرون في حي الأعظمية، عند أحد بوابات المنطقة الخضراء الحكومية وسط بغداد من جهة حي الجادرية قرب الجسر المعلق، وهم يرددون هتافات ضد إسرائيل في ظل استمرار عملياتها المدمرة على قطاع غزة.

ورفع المتظاهرون أعلام العراق وفلسطين خلال هذه المظاهرات الأحتجاجية.

وكان العراق أعلن الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام في أعقاب القصف الإسرائيلي الذي استهدف الليلة الماضية مستشفى المعمداني بغزة، واوقع أكثر من 500 قتيل.

كما شهدت الوزارات والدوائر الحكومية والجامعات والمدارس وقفات احتجاجية في ساعات الدوام الرسمي لدعم ومساندة المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الصهيوني.