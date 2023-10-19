في أعقاب معركة طوفان الأقصى التي شنتها حماس في 7 أكتوبر 2023، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتدمير حماس، وقال بعد أربعة أيام من الحرب: "إننا نقاتل عدوًا قاسيًا، أسوأ من داعش"، وفي اليوم نفسه، ذهب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إلى أبعد من ذلك، قائلا: "سنمحو هذا الشيء المسمى حماس، داعش-غزة، من على وجه الأرض سوف تختفي من الوجود"، فيما قارن السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، الهجوم بإسقاط مركز التجارة العالمي والهجوم على البنتاجون في عام 2001، قائلا: "هذه هي أحداث 11 سبتمبر الإسرائيلية".

وكل هذه المقارنات تطرح سؤالا عن مدى استطاعة إسرائيل تحقيق تصريحاتها على أرض الواقع، فهل تستطيع القضاء على حماس بالفعل؟

هل ينتظر إسرائيل فشلا كبيرا مثل الولايات المتحدة

يقول بيتر منصور، أستاذ التاريخ العسكري في جامعة ولاية أوهايو: "أعتقد أن المقارنة مثيرة للاهتمام وكاشفة، لأن في أعقاب هجمات 11 سبتمبر الإرهابية التي شنها تنظيم القاعدة على الولايات المتحدة، قدم الرئيس جورج دبليو بوش تعهدا موسعا مماثلا لما قاله نتنياهو، حيث أعلن أن حربنا على الإرهاب تبدأ مع تنظيم القاعدة، ولكنها لا تنتهي عند هذا الحد ولن ينتهي الأمر حتى يتم العثور على كل جماعة إرهابية ذات امتداد عالمي وإيقافها وهزيمتها"، بحسب مقال له في منصة "ذا كونفيرزيشن".

وشمل الرد الأمريكي على أحداث 11 سبتمبر، الغزو الأمريكي لأفغانستان وكانت الأهداف المباشرة هي طرد طالبان من السلطة وتدمير تنظيم القاعدة، ولم يتم وضع أي أفكار لما سيأتي، وفي مذكراته التي نشرها عام 2010 تحت عنوان "نقاط القرار"، أشار الرئيس السابق بوش إلى اجتماع لمجلس وزراء الحرب في أواخر سبتمبر 2001، عندما سأل المجتمعين: "إذن من الذي سيدير البلاد؟ وكان هناك صمت".

وأوضح منصور: "يمكن للحروب التي تقوم على الانتقام أن تكون فعالة في معاقبة العدو، لكنها يمكن أن تخلق أيضًا فراغًا في السلطة يؤدي إلى صراع طويل ومميت يفشل في تحقيق الاستقرار المستدام، هذا ما حدث في أفغانستان، وهذا ما يمكن أن يحدث في غزة".

وأكد منصور أن هذه الحرب الإسرائيلية نتائجها ضعيفة، وأشار في هذا السياق إلى فشل الولايات المتحدة الذريع في أفغانستان، وعدم تحقق أي من أهداف جيدة في المجتمع الأفغاني، وحدث فشل على أصعدة مختلفة، وقال: "نتيجة لذلك، تمكنت طالبان من إعادة تشكيل قواتها والعودة إلى القتال، ومع اكتساب التمرد زخما، زادت الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي من مستويات قواتهم، لكنهم لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج إيجابية".

وأضاف: "دخول طالبان إلى كابول في أغسطس 2021 لم يكن سوى نتيجة لحملة خسرتها الولايات المتحدة قبل سنوات عديدة، وبينما تواصل إسرائيل ردها على حماس، فمن الأفضل للحكومة الإسرائيلية أن تتذكر العقدين الماضيين من الحرب غير الحاسمة التي خاضتها الولايات المتحدة وإسرائيل، لقد فشل غزو أفغانستان في نهاية المطاف لأن صناع القرار السياسي في الولايات المتحدة لم يفكروا مليا في الوضع النهائي للحملة أثناء قيامهم بالانتقام من هجمات 11 سبتمبر"

إن هُزمت حماس فكيف سيُهزم فلسطينيون خسروا كل شيء؟

وقال مارك لينش، أستاذ العلوم السياسية والشئون الدولية في جامعة جورج واشنطن، إن الغزو الوشيك لغزة سيشكل كارثة إنسانية وأخلاقية واستراتيجية. فهو لن يضر بشدة بأمن إسرائيل على المدى الطويل ويلحق بالفلسطينيين تكاليف بشرية لا يمكن تصورها فحسب، بل سيهدد أيضًا المصالح الأمريكية الأساسية في الشرق الأوسط، وفي منافسة واشنطن مع الصين على النظام في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وفق صحيفة foreignaffairs الأمريكية.

وأضاف: "أدى التصعيد المطرد للاستيلاء الإسرائيلي على الأراضي وهجمات المستوطنين المدعومة عسكريا على الفلسطينيين في الضفة الغربية، إلى خلق جمهور غاضب ومعبأ، وهو الرأي الذي بدت الولايات المتحدة غير قادرة وغير راغبة في معالجته".

انتقد لينش إدارة بايدن، ويرى مساعيها في إنشاء ممر إنساني للسماح للمدنيين في غزة بالفرار فكرة سيئة للغاية، وأوضح: "إن الرد الإسرائيلي على الهجوم الذي شنته حماس يأتي نتيجة للغضب، وهناك القليل من الأدلة التي تشير إلى أن أيا من هؤلاء الساسة قد فكر جديا في العواقب المحتملة للحرب في غزة، أو في الضفة الغربية، أو في المنطقة ككل، ولا يوجد أي مؤشر على التفكير في العواقب الأخلاقية والقانونية المترتبة على العقاب الجماعي للمدنيين في غزة والدمار الإنساني الحتمي الذي يحدث".

كما يشكك لينش في قدرات قوات الاحتلال في النجاح على أرض الواقع في تنفيذ تهديداتها: "من المؤكد أن حماس توقعت مثل هذا الرد الإسرائيلي، وهي مستعدة جيدا لمحاربة القوات الإسرائيلية، ومن المحتمل أن تأمل في إلحاق خسائر كبيرة بالجيش الذي لم يشارك في قتال مثل هذا منذ سنوات عديدة، وتقتصر تجارب إسرائيل العسكرية الأخيرة على عمليات أحادية الجانب مثل الهجوم على مخيمات لاجئين وغير ذلك".

وأضاف: "حتى وإن نجحت إسرائيل في إسقاط حماس، فإنها ستواجه التحدي المتمثل في حكم الأراضي التي تخلت عنها في عام 2005 ثم حاصرتها وقصفتها بلا رحمة في السنوات الفاصلة، لن يرحب سكان غزة الشباب بالجيش الإسرائيلي لن يحملوا لهم الزهور والحلوى، وسيواجه الجنود اشخاص لم يعد لديهم شيء ليخسرونه".