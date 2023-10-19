مستشار ألمانيا يتعهد بالمزيد من المساعدات لأوكرانيا

تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس، لأوكرانيا بحزمة شتوية من المساعدات ومواصلة توريدات الأسلحة وتقديم دعم مالي.

وقال شولتس اليوم الخميس، في بيان حكومي بالبرلمان الألماني "بوندستاج" بالعاصمة الألمانية برلين إنه "أكثر من غاضب" بسبب تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من سقوط ضحايا مدنيين في نزاع الشرق الأوسط.

وأضاف المستشار الألماني: "حقا لن يكون الأمر أكثر سخرية من ذلك حاليا"، وأشار إلى أنه سيتم تناول دعم أوكرانيا أيضا، إلى جانب تناول النزاع بالشرق الأوسط، خلال قمة الاتحاد الأوروبي القادمة.

وتابع شولتس أن ألمانيا ستضع حزمة شتوية لأجل أوكرانيا التي هاجمتها روسيا، وأضاف أن "كل ما هو ضروري لأجل الدفاع الجوي" سيكون محوريا.

وأضاف أن بلاده ستورد لأوكرانيا وحدة إضافية من نظام الدفاع الجوي من طراز باتريوت وصواريخ جديدة من طراز "إيريس-تي" وكذلك دبابات جيبارد جديدة مضادة للطائرات والذخيرة الجديدة اللازمة لها.

يذكر أن وزير الدفاع الألماني أعلن عن ذلك من قبل.

وتابع شولتس أنه سيتم في أوروبا أيضا مناقشة الطريقة التي يتم بها تمويل المساعدة المالية لأوكرانيا، وأوضح أن ذلك يتعلق بالإطار المالي متوسط المدى للاتحاد الأوروبي، وأشار إلى أن الموقف الألماني يتمثل في ألا يتم فقط تمويل كل شيء بأموال إضافية، ولكن سيكون هناك "إعادة ترتيب للأولويات".

وأضاف المستشار الألماني أنه سيتم تناول نقطة مهمة أيضا خلال قمة الاتحاد الأوروبي وهي وضع حد للهجرة غير الشرعية في أوروبا وإلى ألمانيا.