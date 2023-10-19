جازبروم تتوصل لاتفاق لتزويد الصين بكميات إضافية من الغاز حتى نهاية العام

وقعت شركة جازبروم الروسية وشركة البترول الوطنية الصينية (سي إن بي سي)، أكبر منتج ومورّد للنفط والغاز في الصين، ملحقا لعقدهما بشأن إمدادات الغاز عبر مسار "ذا باور أوف سيبيريا 1"، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس، نقلا عن بيان لشركة الإنتاج الروسية على قناة تليجرام الخاصة بها.

ونقلت بلومبرج عن البيان، أن الملحق تضمن إمدادات غاز إضافية للصين خلال العام الحالي، وذلك دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وقدرت وزارة الطاقة الروسية، في وقت سابق، تدفقات الغاز عبر خطوط الأنابيب للصين بمعدل 22 مليار متر مكعب في عام 2023 و30 مليار متر مكعب في عام 2024.