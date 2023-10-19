يوروستات: وصول حجم نفايات التعبئة والتغليف إلى مستوى قياسي بالاتحاد الأوروبي

قالت وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي "يوروستات"، اليوم الخميس، إن حجم النفايات الناتجة عن أعمال التعبئة والتغليف والتي تشمل توصيل المواد الغذائية وغيرها من عمليات الشراء عبر الإنترنت، وصلت إلى مستوى قياسي داخل الاتحاد الأوروبي.

وفي عام 2021، أسفر كل شخص يعيش في الاتحاد الأوروبي عن إنتاج 188.7 كيلوجراما من نفايات التغليف في المتوسط، بزيادة قدرها 10.8 كيلوجرامات للشخص الواحد بالمقارنة مع العام السابق، وبزيادة قدرها 32 كيلوجراما تقريبا منذ عام 2011.

ومن بين 84 مليون طن من النفايات الناتجة عن أعمال التعبئة والتغليف المنتجة في الاتحاد الأوروبي خلال عام 2021، جاءت نسبة 40% من الورق المقوى والورق، و19% من البلاستيك، و18.5% من الزجاج، و17% من الخشب، و5% من المعدن.

وقالت وكالة "يوروستات"، إن نفايات التغليف البلاستيكية زادت بنسبة 27% خلال الأعوام العشرة منذ عام 2011 وحتى عام 2021، في حين زادت معدلات إعادة تدوير العبوات البلاستيكية بنسبة 38%.