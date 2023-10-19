الأسطول الخامس الأمريكي يعلن وصول المدمرة البحرية «يو إس إس كارني» إلى الشرق الأوسط

أعلن الأسطول الخامس الأمريكي، صباح اليوم الخميس، وصول المدمرة البحرية «يو إس إس كارني»، المزودة بصواريخ موجهة، إلى الشرق الأوسط.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الخميس، إن «إرسال المدمرة يأتي للمساعدة في ضمان الأمن البحري والاستقرار بالمياه الإقليمية».

#ResoluteCommittedSuccessful



📸: The Arleigh Burke-class guided-missile destroyer USS Carney (DDG 64) transits the Suez Canal, Oct. 18. Carney is deployed to the Middle East to help ensure maritime security & stability in regional waters. ⚓️ pic.twitter.com/P4Y9KJyW48 — U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) October 19, 2023

وتستعد إسرائيل لاجتياح بري لقطاع غزة ردا على الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر.

وتنفذ القوات الإسرائيلية منذ ذلك الحين أعنف قصف تشنه على غزة، ما أسفر عن استشهاد نحو 3500 فلسطيني، كما فرضت حصارا مطبقا على القطاع.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، أمس الأربعاء، بأن الجيش الإسرائيلي استكمل كل الاستعدادات لاجتياح قطاع غزة.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن مجلس وزراء الحرب، أوضح للرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال زيارته لإسرائيل أن التدخل البري في غزة أمر لا مفر منه.

في المقابل، أكدت حركة الجهاد، الأربعاء، استعدادها لأي توغل بري محتمل للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وقال متحدث باسمها إن الفصائل الفلسطينية المسلحة جاهزة للتصدي لأي توغل من هذا النوع.