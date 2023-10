الأسطول الخامس الأمريكي يعلن وصول المدمرة البحرية «يو إس إس كارني» إلى الشرق الأوسط

أعلن الأسطول الخامس الأمريكي، صباح اليوم الخميس، وصول المدمرة البحرية «يو إس إس كارني»، المزودة بصواريخ موجهة، إلى الشرق الأوسط.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الخميس، إن «إرسال المدمرة يأتي للمساعدة في ضمان الأمن البحري والاستقرار بالمياه الإقليمية».

#ResoluteCommittedSuccessful



📸: The Arleigh Burke-class guided-missile destroyer USS Carney (DDG 64) transits the Suez Canal, Oct. 18. Carney is deployed to the Middle East to help ensure maritime security & stability in regional waters. ⚓️ pic.twitter.com/P4Y9KJyW48