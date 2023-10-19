الإعلام الحكومي بغزة: قصف المخابز هدفه قتل المزيد

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الخميس، إن إسرائيل تتعمد قصف واستهداف محيط المخابز أثناء اصطفاف المواطنين على أبوابها، بهدف إيقاع أكبر قدر من الضحايا.

وذكر المكتب، في بيان، أنه "رصد ووثق استهداف إسرائيل 5 مخابز بشكل مباشر أو بمحيطها في مناطق مختلفة بغزة ما أوقع عشرات الشهداء ومئات الجرحى"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وأشار البيان إلى أن هدف إسرائيل من ذلك هو "إيقاع أكبر قدر من الضحايا ومفاقمة الوضع الإنساني وزيادة صعوبته على المواطنين".

وأضاف أن "هذه الجرائم تثبت عدم وجود أي خطوط حمراء لإجرام الاحتلال، وتوضح للعالم مجددًا طبيعة بنك أهدافه الذي تستهدفه غاراته".

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي بـ"إدانة واضحة وموقف حازم من المجتمع الدولي، وتدخل عاجل لوضع حد لتغول الاحتلال على دماء شعبنا، وجريمته الإنسانية بحق المدنيين التي يدفع ثمنها الأكبر النساء والأطفال".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية شن غارات مكثفة على قطاع غزة، وقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع.