استقالة مسئول رفيع بالخارجية الأمريكية بسبب الدعم الأعمى لإسرائيل

أعلن مسئول رفيع بوزارة الخارجية الأمريكية، أمس، استقالته من منصبه احتجاجا على قرار الإدارة الأمريكية مواصلة إرسال الأسلحة والذخيرة إلى إسرائيل بينما تفرض حصارا على قطاع غزة.

وقال جوش بول، الذي شغل منصب مدير الشؤون العامة والكونجرس بمكتب الشؤون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية الأمريكية لأكثر من 11 عاما، في خطاب استقالته: "الدعم الأعمى لطرف واحد من جانب إدارة بايدن يؤدي إلى قرارات سياسية قصيرة النظر ومدمرة وغير عادلة تتناقض مع القيم التي نعتنقها".

وأضاف بول في خطابه أن "رد إسرائيل على هجوم حركة حماس والدعم الأمريكي لهذا الرد وللوضع الراهن للاحتلال، لن يؤدي إلا إلى مزيد من المعاناة لكلا الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني"، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

ومضى قائلا: "أخشى أننا نكرر نفس الأخطاء التي ارتكبناها في العقود الماضية، وأرفض أن أكون جزءا منها لفترة أطول".

إلى ذلك، أكد بول خلال مقابلة إعلامية أن الاستمرار في إعطاء إسرائيل "التفويض المطلق" لقتل جيل ممن وصفهم بـ "أعدائها"، من أجل خلق جيل جديد، لا يخدم مصالح الولايات المتحدة في نهاية المطاف.

واستطرد قائلا: "الرغبة في فرض الأمن بأي ثمن، حتى على حساب المدنيين الفلسطينيين. لن تؤدي في النهاية إلى تحقيق الأمن".

ولفت بول إلى أنه تلقى منذ نشر خطاب استقالته، دعما كبيرا من زملائه في وزارة الخارجية وموظفي الكونجرس الأمريكي، مضيفا "الكثير يتصارعون مع هذه السياسة الحالية ويجدونها مشكلة كبيرة".

واعتبر بول أن قطع إسرائيل إمدادات المياه والغذاء والرعاية الطبية والكهرباء عن قطاع غزة، يستدعي توفير الحماية (لهم) بموجب عدد من القوانين الفيدرالية القديمة والتي تهدف إلى إبقاء الأسلحة الأمريكية بعيدة عن أيدي منتهكي حقوق الإنسان، لكنه أشار إلى أن الحواجز القانونية تفشل في تحقيق ذلك.