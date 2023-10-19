تركيا تنكس الأعلام حدادا على أرواح شهداء فلسطين

نكست تركيا العلم في جميع دوائرها الرسمية، اليوم الخميس، ضمن إعلان حداد وطني على أرواح شهداء فلسطين، الذين ارتقَوا في عدوان الاحتلال المتواصل على الشعب الفلسطيني.

وبحسب وكالة «الأناضول»، شمل تنكيس الأعلام كل المباني الحكومية في جميع أنحاء تركيا، إضافة إلى كل البعثات التركية والسفارات في الخارج.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن، أمس الأربعاء، الحداد الوطني في تركيا لمدة ثلاثة أيام، لأجل الضحايا الفلسطينيين الذين يسقطون جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة أمس الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على شعب فلسطين في غزة والضفة منذ السابع من أكتوبر، إلى 3540 شهيدا، و13300 مصاب.

وأوضحت الصحة في بيان مقتضب، أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 3478 شهيدا، وأكثر من 12 ألف مصاب، وفي الضفة الغربية إلى 62 شهيدا وأكثر من 1300 مصاب.