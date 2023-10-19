وزير الأوقاف: الصدق والوطنية جعل من السيسي أفضل مدافع عن تراب مصر والقضية الفلسطينية

قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، إن الصدق والوطنية وخبرات السنين هو ما جعل من الرئيس السيسي أفضل مدافع عن تراب مصر والقضية الفلسطينية بصورة وطريقة يحترمها العدو قبل الصديق.

وأضاف جمعة، في تصريحات له الخميس، أنه حين تمتلك الإرادة والعزيمة والاستعداد للتضحية، تجبر الآخرين على احترامك وأن يحسبوا لك ألف حساب، مشيرا إلى أن هذا هو حال مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الأوقاف إطلاق الأسبوع الثقافي في ٧ محافظات، تحت عنوان: "الدفاع عن الأوطان"، الأحد المقبل وحتى الثلاثاء، في ضوء دورها الدعوي والتثقيفي.

وذكرت الوزارة، في بيانها الخميس، أن هذه المحافظات تشمل: (الجيزة، شمال سيناء، بني سويف، الأقصر، بورسعيد، مطروح، كفر الشيخ).

ونوهت بأن محاضرات الأسبوع الثقافي تعقد بعد صلاة العشاء مباشرة، بمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين.