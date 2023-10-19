البرلمان الألماني يقر بالإجماع زيادة المساعدات ليهود ألمانيا إلى 22 مليون يورو

أقر البرلمان الألماني بالإجماع إدخال زيادة كبيرة على المساعدات الحكومية المخصصة للمجلس المركزي لليهود في ألمانيا.

وبموجب القرار، سيتم زيادة المساعدات السنوية للمجلس المركزي لليهود من 13 إلى 22 مليون يورو على أن تسري هذه الزيادة أيضا على العام الجاري.

وجاء في مشروع القانون الذي قدمته الحكومة الألمانية بهذا الخصوص، أن هذه الزيادة تمثل رد فعل من جانب الدولة على المهام المتزايدة للجالية اليهودية، والمتطلبات الجديدة التي تتحملها.

ومن جانبها، قالت رتيا شفارتسلور زوتر وكيلة وزيرة الداخلية في البرلمان: "يظل وعينا بالمسئولية التاريخية الخاصة للشعب الألماني حيال الحياة اليهودية هنا واليوم هو دليلنا للعمل، الهدف كان ولا يزال هو تعزيز الجالية اليهودية، نحن ندعم إعادة بناء الحياة اليهودية في ألمانيا".

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادة الكبيرة في المساعدات الحكومية للجالية اليهودية لا علاقة لها بالحرب التي بدأتها حماس على إسرائيل في السابع من الشهر الجاري، إذ إن وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر ورئيس المجلس المركزي لليهود جوزيف شوستر اتفقا على هذه الخطوة في أبريل الماضي.