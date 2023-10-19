اتفق اتحاد اذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي برئاسة الدكتور عمرو الليثي، مع الوزير أحمد عساف المشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني، على تخصيص يوم السبت المقبل يوماً للبث التليفزيوني المشترك لجميع القنوات والإذاعات الرسمية لاتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، ونقل حي وبث مباشر من الواحدة ظهراً بتوقيت جرينتش ولمدة ساعة، حيث ستنضم القنوات والإذاعات مع البث المباشر للتليفزيون الفلسطيني.

يأتي التنسيق بين الاتحاد مع الإعلام الفلسطيني في إطار دعم القضية الفلسطينية ومواجهة الانتهاكات الخطيرة للعدوان الإسرائيلي.

يقوم التليفزيون الفلسطيني من خلال أكبر شبكة مراسلين، بتخصيص خريطة برامجية وتغطية خاصة لنقل الصورة كاملة من قطاع غزة ومن كل المناطق الفلسطينية ونقلها على الهواء عبر تليفزيونات وإذاعات دول منظمة التعاون الإسلامي.

يذكر أن اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي قد أعرب سابقاً عن رفضه القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسـطيني من غـزة، وإدانته الشديدة لاستمرار استهداف المدنيين العزّل هناك.. وادان بشدة منع وصول المستلزمات الدوائية والإغاثية والاحتياجات الأساسية إلي قطاع غـزة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وجدد الاتحاد مطالبته المجتمع الدولي بالتحرك العاجل واتخاذ إجراءات فاعلة لوقف كافة أشكال العدوان الاســرائيلي علي الشعب الفلسـطيني، وضرورة توفير ممرات إنسانية لتوفير الاحتياجات الأساسية لقطاع غزة.