شباب ورياضة بورسعيد تلغي كل مظاهر الاحتفالات تضامنا مع فلسطين

أصدر عبد الفتاح حافظ، مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، قرارا بإلغاء كل مظاهر الاحتفالات والحفلات بجميع مراكز الشباب والأندية حدادًا على أرواح شهداء غزة، تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

وفي السياق نكست مديرية الشباب والرياضة، الأعلام فوق مبنى ديوان عام المديرية إلى جانب مشاركة أعداد كبيرة من قيادات المديرية والعاملين بها في الوقفة الشعبية المساندة والداعمة للشعب الفلسطيني التي نظمتها محافظة بورسعيد بحديقة المنتزه عصر الأربعاء.

وضمت الوقفة أطياف المجتمع البورسعيدي شعبيا وتنفيذيا وحزبيا وسياسيا، والتي جاءت في إطار التعبير عن غضبه المصريين قيادة وشعبا من الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والأشقاء في فلسطين المحتلة.