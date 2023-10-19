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الجزائر وبريطانيا تبحثان مستجدات الأوضاع في غزة

(د ب أ)
نشر في: الخميس 19 أكتوبر 2023 - 8:31 م | آخر تحديث: الخميس 19 أكتوبر 2023 - 8:31 م

أطلع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا والأمم المتحدة اللورد طارق أحمد، وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، على الجهود التي تبذلها بلاده لخفض وتيرة التصعيد والسماح بفتح ممرات إنسانية.

وجاء في بيان للخارجية الجزائرية أن عطاف، تلقى اتصالا هاتفيا اليوم الخميس، من اللورد طارق أحمد، حول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة المحاصر.

من جهته جدد وزير الخارجية الجزائري التأكيد "ضرورة التحرك المستعجل لوقف العدوان وإغاثة الشعب الفلسطيني"، مشددا على "حتمية إحياء المسار السياسي لمعالجة جوهر الصراع برمّته وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وأشارت الخارجية الجزائرية، إلى أن هذا الاتصال " شكّل فرصة لاستعراض الاستحقاقات الثنائية المقبلة، وعلى رأسها الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي بين البلدين المزمع عقدها منتصف شهر نوفمبر، وكذا تبادل وجهات النظر حول التطورات في منطقة الساحل الصحراوي، وبالخصوص أزمتي مالي والنيجر".

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