أغلقت الشرطة الفرنسية مطعم "شاماس تاكوس" (CHAMAS TACCOS) بعد عطل في إضاءة حرف (C) في اللافتة، ما جعل اسم المطعم يبدو وكأنه يتضمن كلمة "حماس"، في إشارة إلى حركة "حماس" الفلسطينية.



ووقعت الحادثة، مساء الأربعاء، في بلدة فالانس، وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما صورها عمال في المطعم، وفقا لوكالة "الأناضول" للأنباء.



ويظهر المقطع المصور مجيء الشرطة بناء على شكوى قدمها سكان المنطقة المحيطة بالمطعم.



ويقول أحد العمال إن الحرف (C) معطل منذ 6 أشهر وليس أمرا جديدا، فيما ذكرت الشرطة أن المطعم سيبقى مغلقا حتى إصلاح العطل.



تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الفرنسية حظرت بقرار اتخذته في 12 أكتوبر الجاري جميع المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، بزعم أنها "يمكن أن تخل بالنظام العام".



واعتبر مجلس الدولة فى فرنسا، أن حظر الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين يجب أن يتم على أساس كل حالة على حدة، بينما أيد صحة تعليمات وزير الداخلية الفرنسى بحظر جميع الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين.



وفى مذكرة أرسلت إلى سلطات الشرطة الإقليمية بتاريخ 12 أكتوبر الحالى، أمر وزير الداخلية بحظر "الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، لأنها من المرجح أن تؤدى إلى اضطرابات فى النظام العام"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.



وطعنت منظمة "كوميتيه أكسيو باليستين" على تعليمات الحظر الشامل، قائلة إن ليس له ما يبرره ويتعدى على حرية التعبير والتجمع.



وأيد مجلس الدولة صحة المذكرة لكنه قال إن السلطات المحلية لا يمكنها حظر الاحتجاج بناء على المذكرة فقط أو حقيقة أن الاحتجاج يهدف إلى دعم الفلسطينيين.



وأضاف المجلس أنه نظرا للتوتر وتصاعد "معاداة السامية" فى فرنسا، فإن الاحتجاجات التى "تدعم حركة حماس الفلسطينية ذات طبيعة تثير اضطرابات فى النظام العام".