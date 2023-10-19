استمرار مظاهرات العريش المنددة بمذابح الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

شهدت مدينة العريش بشمال سيناء، خروج عدة تظاهرات داعمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، منددة بالمذابح التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، واستمرت المظاهرات حتى الساعات القليلة الماضية.

وبدأت المظاهرات بوقفة احتجاجية في ميدان الساعة شارك فيها العديد من الشخصيات الحزبية والنشطاء والأهالي رافعين أعلام مصر وفلسطين، وهتفوا ضد الاحتلال الإسرائيلي، وضد التأييد الغربي المطلق لإسرائيل.

وأكد عبد القادر مبارك، ناشط في المظاهرة، أن التظاهر هو رسالة شعبية للعالم أجمع برفض ممارسات الكيان الصهيوني، وأن إيصال المساعدات لقطاع غزة هي الخطوة الأولى الداعمة للشعب الفلسطيني الذى يتعرض للمذابح بغطاء أمريكي سافر، بحسب وصفه.

كما طافت مسيرات بالسيارات تحمل أعلام فلسطينية في شوارع العريش الرئيسية، فيما ألقت الأناشيد الوطنية من السيارات، فيما طاف أطفال بشارعين في العريش يحملون أعلام فلسطين.