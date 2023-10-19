الصين تتهم مسئولا يابانيا في شركة أدوية بالتجسس

وجهت السلطات الصينية اتهامات رسمية لمسؤول ياباني بشركة أدوية، للاشتباه في قيامه بأنشطة تجسس في بكين، ما يفاقم من قضية ألحقت الضرر بالعلاقات بين الدولتين، كما أضرت بثقة المستثمرين في الصين.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن المتهم الذي يدعى هيروشي نيشياما، ويعمل بشركة استيلا فارما، تم احتجازه في مارس الماضي. وذكرت وسائل إعلام يابانية أن الرجل في الخمسينات من عمره، وعمل في الصين لأكثر من 20 عاما.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن طوكيو طالبت أكثر من مرة الإفراج عن الرجل، في حين قال السفير الصيني في طوكيو إن القضية تتعلق بالتجسس والأمن القومي لبلاده.

وتعد قضية احتجاز المواطن الياباني إحدى القضايا التي أضرت مؤخرا بالعلاقات بين اليابان والصين، أكبر شريك تجاري لها.

وأعربت الصين عن غضبها إزاء إطلاق اليابان للمياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية في المحيط الهادئ، كما أنها تعتبر تعزيز طوكيو للعلاقات العسكرية مع أمريكا وكوريا الجنوبية وشركاء آخرين محاولة لتطويق الصين.