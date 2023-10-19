خبير حرب معلومات: إسرائيل احتلال إحلالي ونهايتها الحتمية الزوال دون رجعة

قال العقيد حاتم صابر، خبير الإرهاب الدولي وحرب المعلومات، إن طبيعة الحروب تغيرت من الحروب العسكرية التقليدية إلى الحروب المعلوماتية الحديثة، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي ليس إلا احتلال إحلالي ونهايته الحتمية هي الزوال دون رجعة، فما علينا سوى الصمود، وإعمال العقل، والبحث الدؤوب عن الحقائق.

وأكد صابر، خلال ندوة عقدت مساء أمس الأول بمركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بمناسبة الاحتفالات باليوبيل الذهبي لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، أن الحرب اليوم سلاحها في المقام الأول هو المعلومات، وهدفها هو استنزاف العقل وتشتيت الفكر أو ما يطلق عليه حروب الجيل السادس، والتي تهدف إلى نشر الأكاذيب وتضليل الحقائق وهدم الشعوب العربية من خلال القضاء على وحدتها وزعزعة الثوابت والعقائد لدى شبابها.

فيما أكد الدكتور حاتم العبد، مديرالندوة ورئيس مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية، على ضرورة الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة لتعريف أجيال الشباب بأمجاد الجيش المصري وبطولاته التاريخية والتصدي لما ينشر من معلومات مغلوطة تهدف إلى زعزعة إيمان الشباب بهذا الإنجاز العسكري العظيم.

ومن جانبه، تحدث السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، عن أهمية الدبلوماسية المصرية والدور الجوهري الذي لعبته في قبل وإبان وعقب الحرب، مشيرًا إلى منهج الرئيس الأسبق السادات، في إدارة الحرب وحسن اختياره للشخصيات المناسبة لفترات الحرب والسلام، ومهارته في التفاوض للحصول على حقوق مصر كاملة، حتى إن بعض من هذه المباحثات تدرس في الكليات العسكرية في مختلف دول العالم حتى يومنا هذا، وأن الدبلوماسية سلاحًا لا يقل أهمية عن السلاح العسكري، حتى إنها تكون أحيانًا الخيار الأنسب لاسترداد الحقوق.

في سياق متصل، عرض اللواء فؤاد فيود، أحد أبطال حرب أكتوبر، مقطع تسجيلي يصور خط بارليف والنقاط الحصينة من حوله وكيف استطاع الجندي المصري ببسالته وحنكته اختراق هذا الحصن المنيع وهدم أسطورة القوة الإسرائيلية التي لا تقهر.

كما استعرض بعض الصور والخرائط التاريخية التي تصور أحداث الحرب بمراحلها المختلفة، منذ نكسة 1967 وحتى تحقيق النصر في 1973 مرورًا بحرب الاستنزاف، وما قدمه الجيش المصري من تضحيات وبطولات يشهد لها التاريخ.