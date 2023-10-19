جنوب أفريقيا: هولندا والدنمارك تنضمان لاتفاقية الشراكة نحو التحول العادل في مجال الطاقة

قال مجلس الوزراء في جنوب أفريقيا، إن هولندا والدنمارك انضمتا لاتفاقية الشراكة نحو التحول العادل في مجال الطاقة، التي تعد اتفاق تمويل بشأن المناخ يهدف للمساعدة في تحول البلاد بعيدا عن الفحم.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن مجلس الوزراء قال في بيان اليوم الخميس، إن الأعضاء الحاليين في الاتفاقية، وهم الاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تعهدوا بضخ بـ8.5 مليار دولار.

وأضاف المجلس، أن الدولتين بجانب إسبانيا وكندا وسويسرا تعهدوا بمساعدة جنوب أفريقيا على تمويل تحولها في مجال الطاقة.