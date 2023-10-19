أكد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، استمرار معركة المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي بعد الانتصار "المدوي المحسوم منذ الساعات الأولى"، في إشارة إلى عملية طوفان الأقصى التي شنتها الحركة 7 أكتوبر الجاري.

وأشاد هنية، في كلمة متلفزة مساء الخميس، بالموقف العربي والإسلامي وخاصة المصري في رفض تهجير سكان غزة، داعيًا إلى مساندة واحتضان هذا الموقف والثبات عليه.

وقال: «تلقيت العديد من الاتصالات والتقيت مع إخواني من العديد من المسؤولين عربيا وإسلاميا ودوليا، وجرى حديث موسع وحوارات معمقة حول المعركة وأسبابها ودوافعها وأهدافها، وأكدنا للجميع أن الحل يكمن في رحيل الاحتلال».