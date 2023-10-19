البيئة: نستخدم روث الأبقار لتوليد 40 مترا مكعبا من الغاز و900 كجم من السماد العضوي

قال مصدر مسئول بوزارة البيئة، إنه متوفر لدينا صناعة منتجات قابلة للتحلل، فضًلا عن وجود مصانع لتوريد البدائل الأخرى الصديقة للبيئة مثل «الورق، المنسوجة، القماش» وغيرها، مؤكدًا أن المواد القابلة للتحلل والصديقة للبيئة هي مواد يمكن أن تتحلل بشكل طبيعي بواسطة الكائنات الحية، مثل البكتيريا والفطريات، إلى مكوناتها الأساسية دون التسبب في الإضرار بالبيئة، علاوة عن استخدام هذه المواد في إنتاج العديد من المنتجات اليومية، مثل «مواد التعبئة والتغليف والسلع المنزلية».

وأضاف، لـ«الشروق»، أنه تم إصدار مواصفة قياسية من الهيئة المصرية للمواصفات والجودة للأكياس القابلة للتحلل للالتزام بها، مشيرًا إلى أن التلوث الناتج عن العبوات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد خطيرة جدًا لجميع عناصر البيئة «بحر-هواء- تربة»، وكذلك هو تهديد للتنوع البيولوجى عامة.

وأكد أن البلاستيك ذو الاستخدام الواحد يشكل خطر من حيث دخوله فى سلسلة الغذاء للكائنات البحرية التى قد تعتبره طعامًا لها وبالتالي يؤدي إلى نفوقها، كون أن الملوثات البلاستيكية تعد من الملوثات العابرة للحدود فى حالة وصولها للبحار والمحيطات، إضافة إلى أنه فى حالة حرق المخلفات البلاستيكية ينجم عنها انبعاثات ضارة للغاية.

وأشار إلى أنه يتم استغلال المخلفات لتوفير الغاز والحفاظ علي البيئة، وذلك من خلال المخلفات الحيوية وهي المخلفات الآدمية أو الزراعية أو الحيوانية ويتم استغلالها في توليد الغاز الحيوي عن طريق تكنولوجيات مختلفة تسمى «التغويز اللاهوائي» وهو المشروع الأول من نوعه في مصر، حيث يقوم بتحويل القمامة والمخلفات الزراعية إلى كهرباء وسماد، واستخدام الغاز الناتج كبديل للغاز الطبيعي أو غاز البتوجاز.

وتابع أنه ينتج من عملية «التغويز اللاهوائي» أسمدة عضوية فائقة الجودة وخالية من أي مركبات ضارة، وعلى سبيل المثال فإن طن روث الأبقار يمكن أن يولد 40 مترا مكعبا من الغاز وحوالي 900 كجم من السماد العضوي، بينما فيما يخص المخلفات الصلبة فنستخدم تكنولوجيات آخري عن طريق الحرق بمعزل عن الأكسجين داخل مفاعلات للحصول على الغاز الحيوي.