ضبط بائع خردة قتل طفلة وأصاب والدها بطلق خرطوش في الخانكة

تمكنت مديرية أمن القليوبية، من إلقاء القبض على بائع خردة تسبب في وفاة طفلة وإصابة والدها بطلق الخرطوش في مشاجرة بينهم بسبب خلافات الجيرة.

وصعد المتهم إلى سطح منزله وأطلق عيار ناريا في اتجاه المجني عليهما ما أدى إلى إصابة الأول ومصرع نجلته.

وتم نقل المصاب والجثة للمستشفى وألقي القبض على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة واعترف بارتكاب الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد بورود إشارة من إحدى المستشفيات بوصول عامل مصاب برش خرطوش وإصابة نجلته بطلق خرطوش وتوفيت عقب وصولها.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث قادة اللواء محمد السيد مدير مباحث المديرية وتوصلت التحريات إلى وجود خلافات جيرة سابقة بين المجني عليه الأول وآخر بائع خردة، وتجددت الخلافات بينهما فصعد الأخير لسطح العقار المواجه لمنزل المجني عليهما، وأطلق عيارا ناريا من فرد محلي على شرفة مسكن المجني عليهما أثناء تواجدهما فأحدث إصابتهما التي أودت بحياة الثانية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والعثور على فرد محلي بسطح العقار، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بذات السلاح المضبوط، وأضاف أنه كان برفقته بمكان الواقعة بائع خردة آخر وباستهداف الأخير تم ضبطه.