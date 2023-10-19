ماروتا: لاوتارو مارتينيز هو ميسي إنتر ميلان

يرى بيبي ماروتا، المدير التنفيذي لنادي إنتر ميلان، إن لاوتارو مارتينيز هو ليونيل ميسي الخاص بالفريق الإيطالي.

مارتينيز انضم إلى إنتر ميلان في صيف 2018 قادما من راسينج الأرجنتيني مقابل 25 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى 2026. ويستهدف النيراتزوري تمديد العقد حتى عام 2028، من المقرر أن يتم رفع راتبه في العقد الجديد.

قال ماروتا في تصريحاته لقناة النادي:"لاوتارو هو ليونيل ميسي إنتر ميلان، من الصعب أن أقول من هو أفضل لاعب عملت معه على الإطلاق، لأن كل شخص لديه نقاط قوة مختلفة، لكن يجب أن أقول لاوتارو لأنه موهبة شابة سيصبح بطل، إنه يتحسن من مباراة إلى أخرى ولا يزال صغيرًا جدًا في العمر."

وتابع:"سنبذل قصارى جهدنا هذا الموسم، يجب أن يكون هناك توازن بين الضغط والتفاؤل، لكن من الطبيعي أن يكون اللقب العشرين أمرًا تاريخيًا".

واعترف البالغ من العمر 66 عامًا، والذي ألمح إلى أنه يتطلع إلى مستقبل في السياسة: "أستطيع أن أقول إن إنتر سيكون فريقي الأخير في مسيرتي الرياضية". أضاف:"أعتقد أن فرق الشباب أداة لا غنى عنها في نمو اللاعبين الشباب، لكن لسوء الحظ، إنتر ليس لديه الهياكل المناسبة".

أتم:"إذا كان لدينا فريق تحت 23 عامًا، أين سنجعلهم يتدربون؟ هذه مشكلة للإنتر وللعديد من الأندية الأخرى أيضًا، هناك مشكلة في البنية التحتية في إيطاليا”.