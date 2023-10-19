التموين: نشاط قطاع التجارة الداخلية تجاوز الـ7 تريليونات جنيه خلال 9 سنوات

• مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لمدة 6 شهور



افتتح الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أمس، الفرع الـ24 لسلسلة محلات "سبينيس مصر" بمدينة العبور والتي تقدر استثماراته بنحو 50 مليون جنيه.

وأشار عشماوي، إلى أن الفرع الجديد يقع بمحافظة القليوبية في مدينة العبور بمحيط مدينة القاهرة، ليكون الفرع هو أول الفروع في خطة توسعات سلسلة سبينيس هذا العام والتي بدأت فى النصف الثاني من العام الجاري، وتشمل حسب المخطط له الوصول بعدد الفروع الجديدة إلى ثمانية فروع قبل نهاية العام المالي في يونيو عام 2024، وذلك باستثمارات إجمالية تقدر بـ320 مليون جنيه خلال العام المالي.

ويأتي الفرع الجديد الذي يقع على محور العبور الرئيسي أمام أرض الجولف بالعبور على مساحة 1100 متر مربع وباستثمارات تمويلية وتشغيلية تقدر بـ50 مليون جنيه، مدفوعًا بنجاحات قطاع تجارة التجزئة من ناحية وتوسعاتها الناجح في السوق المصري من ناحية أخرى.

وأضاف عشماوى في بيان، أن أنشطة التجارة الداخلية سواء أنشطة تجارة الجملة أو أنشطة تجارة التجزئة إضافة إلى أنشطة التجارة الالكترونية قد نجحت بضخ استثمارات جديدة خلال العام الماضي 2022/2023 تتعدى الـ5 مليارات جنيه مصري. لافتا إلى أن السوق المصري شهد عدة افتتاحات واسعة ومستمرة على مدار الـ9 سنوات الماضية، حيث استطاع نشاط قطاع التجارة الداخلية خلال تلك الفترة الوصول إلى ما يتعدى الـ7 تريليونات جنيه مصري وهو ما يمثل إنجازاً ضخمًا بكافة المقاييس العالمية، وخاصة خلال الأعوام الثلاثة الماضية التي عانت من ندرة التوسعات في هذا القطاع وتخوف البعض من ضخ رؤوس أموال جديدة.

وتابع أنه نجحت أيضا وزارة التموين في توفير مخزون احتياطي من السلع الأساسية يكفي لمدة 6 أشهر في المتوسط تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الغذائية.

ومن جانب آخر، تواصل وزارة التموين، عبر 40 ألف منفذ على مستوى المحافظات، صرف مقررات الشهر الجاري، إلى المستفيدين على البطاقات التموينية، وذلك حتى التاسعة مساءً.

وأكد مصدر مسئول بالوزارة، صرف 90% من مقررات أكتوبر، واستمرار صرف المقررات بالتزامن مع سلع فارق نقاط الخبز، حتى أخر يوم في شهر أكتوبر.

وطالبت وزارة التموين، على جميع منافذها بالمحافظات، بضرورة الالتزام بصرف المقررات إلى المستفيدين على البطاقات التموينية، وفقا للأسعار الرسمية دون أي زيادة، كما شددت على منافذ صرف المقررات بالالتزام بصرف حصص المستحقين من السلع الاستراتيجية دون تغيير، حيث يتم صرف الحصص المقررة من السلع الأساسية لكل مستفيد على البطاقة التموينية.

كما استمرت الوزارة في ضخ المزيد من السلع الغذائية للمجمعات الاستهلاكية، وذلك لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة التزاما بمبادرة مجلس الوزراء التي أطلقها أول الاسبوع الجاري لخفض أسعار سبع سلع رئيسية وتخفيف الحمل عن المستهلكين.