ناسا تحذر من عواصف شمسية قد تؤدي لدمار في شبكة الإنترنت

أصدرت وكالة ناسا الفضائية، تحذيرا عاجلا لسكان كوكب الأرض، بشأن ظاهرة تحدث في الشمس ولا تتكرر إلا كل 11 عاما.

وقال العلماء إنّ ذروة النشاط الشمسي، وهي ظاهرة تحدث كل 11 عاما، وتشهد إطلاق الشمس دفعات من الطاقة نحو الأرض، قد وصلت بالفعل، وتشير الأبحاث إلى أن العواصف الشمسية الشديدة قد تسبب دمارا كبيرا على الإنترنت، بحسب وكالة سبوتنيك.

وتعد هذه الأحداث هدية من السماء لراصدي الشفق القطبي، إذ تتسبب في عروض الضوء الشمالي الجذابة، التي أضاءت السماء في جميع أنحاء العالم في الأشهر الأخيرة، وفقا لتقارير غربية.

وأكدت وكالة ناسا، والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، ولجنة التنبؤ بالدورة الشمسية خلال مؤتمر عبر الهاتف، أن الشمس تمر حاليًّا بفترة ذروة نشاطها الشمسي، والتي قد تستمر لمدة عام.

من جانبه، قال مدير برنامج الطقس الفضائي في مقر «ناسا» بواشنطن، جيمي فيفورز: «خلال ذروة النشاط الشمسي، يزداد عدد البقع الشمسية، وبالتالي كمية النشاط الشمسي، وتوفر هذه الزيادة في النشاط فرصة مثيرة للتعرف على أقرب نجم لنا، ولكنها تسبب أيضا تأثيرات حقيقية على الأرض وفي جميع أنحاء نظامنا الشمسي».

والشمس هي عبارة عن غاز ساخن مشحون كهربائيا، ويولد مجالا مغناطيسيا يمتد من القطب إلى القطب، ويُعرف هذا بين الخبراء بحقل ثنائي القطب.