غدا.. وزير الأوقاف نائبا عن الرئيس السيسي في حفل تنصيب الرئيس الإندونيسي

رئيس الوزراء: الدولة تعي تماما تأثير ارتفاع الأسعار على المواطن وتحرص على تحمل الجزء الأكبر من الأعباء عنه

وزير العمل: نستهدف دمج العمالة غير المنتظمة وذوي الهمم وعمال التراحيل في سوق العمل

مدبولي: تطوير ما يقرب من 60 محطة صرف صحي في الصعيد