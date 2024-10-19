أكد عمر جابر قائد الزمالك، اليوم السبت، أن المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز صعبة للغاية على الفريقان والمباراة تحسمها تفاصيل صغيرة.
يستضيف ستاد آل نهيان غدًا الأحد في تمام الساعة الرابعة عصرًا مباراة الزمالك ضد بيراميدز، ضمن الدور نصف النهائي من كأس السوبر المصري للبطولة التي تستضيفها دولة الإمارات العربية الشقيقة خلال الفترة من 20 إلى 24 لشهر أكتوبر الجاري.
صرح عمر جابر بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:" لا شك أنها مباراة ستكون صعبة للغاية على لاعبي الفريقين، نتمنى أن يكون التوفيق والفوز من نصيبنا".
أضاف:" بيراميدز يملك أفضل قوام فريق في مصر لذلك نحترمهم ونقدرهم".
أكمل:" كل لاعبي الزمالك لديهم طموح كبير للتتويج باللقب خاصة بعد الفوز بكأس السوبر الإفريقي".
أتم:" عدم استدعائي للمنتخب؟ أكن كل الاحترام والتقدير لكابتن حسام حسن في اختياراته الفنية لمنتخب مصر وأتمنى التوفيق للفريق في أمم إفريقيا وكأس العالم 2026".