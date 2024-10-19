رفع حالة التأهب حول كل رموز السلطة في إسرائيل عقب استهداف منزل نتنياهو في قيساريا

أفادت وسائل إعلام عبرية، صباح السبت، برفع حالة التأهب حول كل رموز السلطة في إسرائيل، عقب استهداف منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بمسيرة من لبنان.

وأشار موقع صحيفة «يديعوت أحرنوت»، إلى تشديد التعليمات فيما يتعلق بحركة المسئولين الحكوميين.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، أن مسيرة قادمة من لبنان أصابت منشأة في محيط مدينة قيساريا الساحلية فيما تم اعتراض مسيرتين أخريين، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال متحدث إنه تم إطلاق مسيّرة باتجاه منزل نتنياهو في قيساريا، لكنه أكد أن رئيس الوزراء لم يكن موجوداً في المنزل عند استهدافه ولم تقع إصابات.

وبحسب خدمة الإسعاف الإسرائيلية، لم ترد أنباء عن وقوع إصابات. وقالت الشرطة إن انفجارات سمعت في قيساريا، وهي بلدة ساحلية يمتلك بها نتنياهو منزلا يقضي به عطلته.