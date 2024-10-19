حسام حسن يصل الإمارات لحضور كأس السوبر المصري

وصل حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي مساء اليوم السبت، وذلك من أجل حضور منافسات بطولة كأس السوبر المصري للأبطال.

ومن المقرر أن تقام منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر مساء غدًا الأحد، حيث سيلتقي فريق الزمالك مع نظيره بيراميدز، فيما سيواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا.

ويحرص حسام حسن مدرب المنتخب الوطني، على حضور مباريات الأندية المصرية المختلفة، وذلك من أجل انتقاء عناصر جديدة لدعم الفراعنة خلال الفترة القادمة.

وفي سياق متصل، ستقام المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر المصري للأبطال مساء يوم الخميس القادم، على ملعب محمد بن زايد.