مصرع سائق وإصابة آخر في حادث دهس سيارة تريلا لـ2 ملاكي بالأوتوستراد

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لقي سائق مصرعه وأصيب آخر بجروح وكدمات وكسور بالجسد، إثر حادث دهس تريلا لسيارتين ملاكي بطريق الأوتوستراد دائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة.

البداية جاءت بتلقي غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة إشارة من النجدة مفاداها وقوع حادث دهس بطريق الأوتوستراد، بمنطقة المعادي ووجود متوفي ومصاب بالحادث.

وبانتقال القوات الأمنية لمكان الحادث مدعومة بسيارات الإسعاف تبين دهس سائق تريلا لسيارتين ملاكي، ما أسفر عن وفاة سائق وإصابة الآخر.

فيما نقلت سيارات الإسعاف المصاب للمستشفى لتلقي العلاج اللازم والمتوفي لثلاجة المستشفى، وتحفظت القوات الأمنية على السائق المتسبب في الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.