تعرف على التعديلات التحكيمية الجديدة في السوبر المصري

كشف إبراهيم نور الدين، رئيس لجنة التطوير بلجنة الحكام في اتحاد الكرة التعديلات التحكيمية الجديدة التي سيتم تطبيقها في بطولة كأس السوبر المصري والذي تستضيفه الإمارات من 20 وحتى 24 لشهر اكتوبر الجاري.

صرح إبراهيم نور الدين لقناة أون تايم سبورتس قائلا:" كانت هناك محاضرة مع حكام بطولة السوبر المصري لشرح كافة التعديلات التحكيمية الجديدة". أضاف:" تواصلنا مع الأندية الأربعة بالتنسيق مع اتحاد الكرة، وبدأنا مع سيراميكا وسنعقد محاضرات مع لاعبي الأهلي والزمالك".

أكمل :" أبرز التعديلات التحكيمية الجديدة، هي أن اللاعب الذي يمنع ركلة الجزاء متعمدًا بيده، يُطرد مباشرة، أما إذا لم يتعمد اللاعب وكانت يده بجانبه والكرة اصطدمت بها، تُحسب ركلة الجزاء مع إنذار اللاعب دون طرده".

واصل: " هناك تعديل آخر بخصوص التغيير الإضافي، حال تم تشخيص إصابة أحد اللاعبين بارتجاج في المخ، يكون من حق فريقه استبداله كتغيير سادس".

أتم:" في هذه الحالة سيكون للفريق الآخر أيضًا الحق في إجراء تبديل إضافي، لكن هذا الأمر لم يدرج في لائحة البطولة، ولن نستعين به في السوبر".