الكاتب الإيطالي روبرتو سافيانو ينتقد ميلوني في معرض فرانكفورت للكتاب

أعرب الكاتب روبرتو سافيانو عن استيائه من القيود المفروضة على حرية التعبير في بلده إيطاليا، خلال ظهوره في معرض فرانكفورت للكتاب اليوم السبت.

وقال سافيانو، المعروف بكتابه الأكثر مبيعا حول المافيا "جومورا" والذي تمت ترجمته على نطاق واسع وتحويله إلى فيلم: "بالنسبة لي، التواجد هنا يشبه الانتقام (الفنديتا)".

ورغم شهرته الدولية، لم يتم تضمين سافيانو في الوفد الرسمي لإيطاليا في معرض فرانكفورت للكتاب، أكبر تجمع لصناعة الكتاب في العالم، حيث كانت إيطاليا ضيف الشرف لهذا العام.

وبدلا من ذلك، جاء سافيانو إلى فرانكفورت بدعوة من ناشره.

وأشار سافيانو إلى أن الهجمات الشخصية من وسائل الإعلام والسياسيين اليمينيين هي أمر شائع في إيطاليا.

وأضاف أن رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية المتطرفة جورجا ميلوني قد شنت عليه حملة تشهير شخصية، حيث اتهمته بالثراء من خلال كتبه عن المافيا.

وأضاف الكاتب / 45 عاما/: "عندما يقول زعيم سياسي شيئا من هذا القبيل، فإن الشخص الذي يُقال عنه ذلك لا يتم دعوته إلى المهرجانات ويخاف الناشرون من نشر أعماله".