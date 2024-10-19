مصرع شخص في حادث تصادم بالدقهلية

لقي شخص مصرعه في حادث تصادم سيارة أمن مركزي بعربة كارو في الدقهلية.

تلقى اللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود متوفي.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث المديرية إلى مكان الحادث، وتبين وقوع الحادث أمام قرية ميت زنقر بلقاس، واصطدام عربية كارو بعربية أمن مركزي؛ ما أسفر عن وفاة "جمال السيد الشحات"، 60 سنة، وتم نقله إلى مستشفى بلقاس العام.

وعرض المحضر على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.