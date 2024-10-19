مجموعة السبع تتعهد بالدعم الراسخ لأوكرانيا

رفع أسعار الوقود.. متحدث الحكومة: لا قلق على محدودي الدخل.. زيادات الأسعار محسوبة بدقة شديدة

رئيس مؤتمر جراحة العظام بأسيوط: نجحنا في تحقيق شراكات علمية مع خبراء العظام في العالم

شعبة المواد الغذائية: أسعار السلع الغذائية لم ترتفع حتى الآن بعد زيادة الوقود

الحكومة: تحريك أسعار الوقود يساهم في تمويل تطوير الطرق والتعليم والصحة