مجموعة السبع تتعهد بالدعم الراسخ لأوكرانيا

تعهدت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بـ "الدعم الراسخ" لأوكرانيا في حربها ضد الغزو الروسي المستمر منذ ما يربو على سنتين ونصف السنة.
واتهم وزراء دفاع دول مجموعة السبع، في اجتماع بمدينة نابولي جنوبي إيطاليا، روسيا "بشن حرب شاملة وحشية وغير شرعية ".
وجاء في الإعلان الختامي المشترك: "ندين روسيا التي اتخذت وضع المواجهة وزعزعة الاستقرار على نطاق عالمي، فضلا عن اللجوء إلى الحرب الهجينة والاستخدام غير المسؤول للخطاب النووي".
وأضاف: "نعتقد أن مجموعة السبع، إلى جانب شركاء دوليين آخرين، يمكن أن تضطلع بدور رئيسي في عملية إحلال سلام شامل وعادل ومستدام بما يتماشى مع القانون الدولي، في ظل احترام سيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامة أراضيها".
ووقعت أعمال شغب على هامش الاجتماع الذي انعقد في وسط نابولي. ورشق عشرات المحتجين العدوانيين المناهضين لمجموعة السبع الشرطة بالحجارة والزجاجات. واستخدمت قوات الأمن قنابل دخانية وهراوات لتفريقهم. وعاد الوضع للهدوء مجددا في المساء.