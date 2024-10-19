أردوغان يلتقي المستشار الألماني في إسطنبول

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، المستشار الألماني أولاف شولتس، في مكتب رئاسة الجمهورية بقصر دولمة باهتشة في إسطنبول.

ونشرت الرئاسة التركية عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، صورًا للقاء أردوغان مع المستشار الألماني، الذي يجري زيارة عمل إلى تركيا.

من جانبه، أفاد مراسل وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، بأن اللقاء يجري مغلقًا في مكتب الرئاسة بقصر «دولمة باهتشة».

ويتوقع أن تتناول المباحثات قضايا مثل الحرب في أوكرانيا، وتطورات الشرق الأوسط، والهجرة، والاتحاد الأوروبي، والعلاقات الثنائية، والسياسات الاقتصادية.

وفي مؤتمر صحفي عقده بعد قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الخميس، أشار شولتس، إلى ضرورة التعاون بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بشأن قضية الهجرة، وإلى دعوة بلاده لتوسيع الاتفاقيات ذات الصلة.

ولفت إلى وجود قضايا أخرى سيناقشها مع الجانب التركي فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين تركيا وأوروبا، وبين ألمانيا وتركيا.

وجرى آخر لقاء بين الزعيمين في 24 سبتمبر الماضي على هامش زيارتهما إلى مدينة نيويورك الأمريكية لحضور اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.