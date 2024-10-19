رئيس الحكومة: لا زيادة في أسعار البنزين لمدة 6 أشهر مقبلة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تابع ردود فعل المواطنين بعد الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب تفقده عدد من المشروعات الخدمية بمحافظة المنيا، اليوم السبت: «أذكر إننا اتكلمنا عن الموضوع ده مع بعض، وشرحت ما تتحمله الدولة من أعباء نتيجة الزيادة الهائلة في أسعار الوقود والمنتجات البترولية».

وأشار إلى أنه شرح للمواطنين ما تحملته الدولة لتدبير موارد إضافية لضمان عدم انقطاع الكهرباء مرة أخرى، موضحًا أنه صرح بأن الدولة تعتزم تطبيق زيادة تدريجية في الأسعار حتى نهاية عام 2025.

ونفى زيادة أسعار البترول لمدة 6 أشهر، مضيفًا: «بالتنسيق مع وزير البترول، ووفقًا لدراستنا ورؤيتنا للتضخم، لا زيادة أخرى لمدة 6 أشهر مقبلة، لإحداث نوع من الثبات وخفض معدل التضخم في الفترة المقبلة».