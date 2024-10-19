تنظم مكتبة المستقبل إحدى المنصات الثقافية بجمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمي رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، ندوة توعوية عن سرطان الثدي.

تهدف الندوة إلى زيادة وعي المجتمع بعوامل الخطر التي تزيد احتمال الإصابة بسرطان الثدي ونشر الوعي عن طرق الوقاية من سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر والحث عليه، والفئة المستهدف ومكان توفر الخدمة، وتوفير خدمة متكاملة لمكافحة سرطان الثدي، من الكشف إلى العلاج.

تأتي الندوة في الساعة السابعة من مساء غد الأحد، وبالتعاون مع إدارة مصر الجديدة الطبية وتحاضر فيها الدكتورة أميرة فهيم.

وتنظم الندوة في إطار مبادرة ١٠٠ مليون صحة ومبادرة بداية جديدة لإنسان جديد ودعم صحة المرأة.