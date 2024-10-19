دونالد ترامب: موت السنوار يجعل آفاق السلام أسهل في غزة

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رأى المرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة دونالد ترامب، أن موت يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، سيجعل آفاق السلام أسهل في قطاع غزة.

وقال الرئيس الأمريكي السابق للصحفيين لدى وصوله إلى ديترويت لحضور فعاليات تابعة لحملته الانتخابية: «أعتقد أن ذلك يجعل الأمور أسهل».

واستشهد السنوار (62 عاما) في عملية إسرائيلية - نفذت بطريق الصدفة دون معرفة أنه موجود في المبنى المستهدف، في جنوب قطاع غزة يوم الأربعاء.

وأشار ترامب أيضا إلى أنه يعتزم التحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قريبا. وأثنى على الأخير، واعتبر أنه يبلي بلاء حسنا، بينما هاجم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ويواصل بايدن ونائبته الديمقراطية كاملا هاريس دعم إسرائيل بقوة في حربيها على قطاع غزة ولبنان.

وتواجه هاريس ترامب في سباق محتدم على الرئاسة في انتخابات الخامس من نوفمبر المقبل.

وأرسلت واشنطن رسالة إلى إسرائيل قبل أيام، تطالبها بتحسين الوضع الإنساني في غزة وإلا ستواجه قيودا محتملة على الدعم العسكري الأمريكي.