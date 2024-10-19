أفاد تقرير لوحدة إدارة مخاطر الكوارث في مجلس الوزراء اللبناني، بأن حصيلة شهداء الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان منذ بداية الصراع بين إسرائيل وحزب الله في 8 أكتوبر 2023، ارتفعت إلى 2418 شهيدا، فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 11336.

وذكر التقرير، أن ستة أشخاص استشهدوا وأصيب 69 آخرون في غارات جوية إسرائيلية خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب التقرير الصادر يوم الجمعة.

وأشار التقرير، إلى تسجيل 87 غارة جوية إسرائيلية في مناطق مختلفة خلال نفس الفترة، تركزت معظمها في جنوب لبنان.

في غضون ذلك، ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة، أن حزب الله أطلق نحو 75 قذيفة من لبنان على شمالي الأراضي المحتلة وتم اعتراض مسيرتين من لبنان قبل عبورهما إلى داخل إسرائيل.