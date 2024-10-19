وزير الخارجية: رغبة شديدة من الشركات التركية في ضخ مزيد من الاستثمار بمصر

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، إن مصر تتحرك بشكل عملي مع الجانب التركي لأن هناك إرادة مشتركة ومصالح مشتركة بين القطاع الخاص في البلدين للمزيد من التعاون والانفتاح في مجال التجارة أو الاستثمارات.

وأضاف خلال لقاء خاص عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، تقديم الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لأنقرة أكد أن هناك رغبة شديدة من الشركات التركية في ضخ مزيد من الاستثمار بمصر.

وأوضح أن هناك التزامًا من الجانب التركي بأنه خلال أول زيارة قادمة على مستوى رفيع إلى مصر سيتم عقد اجتماع لمجلس الأعمال ويكون هناك تمثيل من الشركات التركية والمصرية.

وأشار إلى أن هذا إلى الهدف المبتغي وهو مضاعفة الاستثمارات التركية في مصر و وزيادة حجم التبادل التجاري 15 مليار دولار.