وزير الخارجية: أخبار سارة قريبا بشأن التواجد السعودي الاستثماري في مصر

قال السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، إن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصمود ومجابهة التحديات وجذب الاستثمارات رغم الظروف الإقليمية شديدة الصعوبة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «كلام في السياسة» مع الإعلامي أحمد الطاهري، المذاع عبر شاشة «Extra News»، مساء الجمعة، أن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة شديدة الأهمية، باعتبار أن مصر والمملكة العربية السعودية هما جناحا الأمة العربية والإسلامية.

وتابع: «هناك توجه كبير على المستوى الاقتصادي لضخ استثمارات سعودية كبيرة في مصر، وسنسمع أخبارا طيبة للغاية خلال الفترة القادمة فيما يتعلق بالتواجد السعودي الاستثماري والاقتصادي والتجاري في مصر، وستحدث نقلة نوعية في الاستثمارات السعودية الفترة المقبلة بعد توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات بين البلدين».

وأشار إلى أن مصر تجري محادثات مع شركائها في الولايات المتحدة الأمريكية للتحضير لعقد مؤتمر ومنتدى كبير للاستثمار في الربع الأول من عام 2025.

وأوضح أن أكثر من 100 شركة أمريكية أبدت حرصا شديدًا على الاستثمار في مصر، وذلك على هامش المشاركة في أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة والأدوية والرقمنة.

ولفت إلى أن العالم يدرك الآن أن مصر تمتلك خطة وطنية للتصنيع، لا سيما بشأن توطين الصناعة، منوها أنها أصبحت طرفا جاذبا للاستثمارات بعد انضمامها إلى العديد من اتفاقيات التجارة الحرة، وآخرها اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.