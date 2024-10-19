جوتيريش يطلع مجلس الأمن على مبادرة المغرب لجعل الساحل الأطلسي بوابة للتجارة

سلط الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الضوء في تقرير له، على رؤية المملكة المغربية التي تهدف إلى جعل الساحل الأطلسي "بوابة للتجارة والتكامل الاقتصادي مع إفريقيا والأمريكتين من خلال تسهيل ولوج بلدان منطقة الساحل إلى المحيط الأطلسي".

ومن خلال الإشارة إلى خطاب عاهل المغرب محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ48 للمسيرة الخضراء في نوفمبر 2023، أطلع جوتيريش أعضاء مجلس الأمن على مبادرة المغرب الرامية إلى تعزيز دور الصحراء باعتبارها قطبا اقتصاديا إقليميا يساهم في تيسير التجارة بين إفريقيا جنوب الصحراء وباقي مناطق العالم.

وبذلك، أصبح بإمكان أعضاء مجلس الأمن أن يطلعوا على جهود المملكة المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس، من أجل بلورة مقاربة تحقيق التعاون الإقليمي والتنمية التي تمنح حلولا تتجاوز المقاربة الأمنية أو العسكرية، من خلال تمكين البلدان الإفريقية، لاسيما بلدان منطقة الساحل المعزولة جغرافيا، من الولوج إلى البنيات التحتية الطرقية والمينائية والسككية للمغرب.