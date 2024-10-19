الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق 60 صاروخا من لبنان باتجاه مناطق الشمال في الساعة الأخيرة

رصد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إطلاق 60 صاروخا من لبنان باتجاه مناطق الشمال في الساعة الأخيرة.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن رصد إطلاق نحو 30 صاروخًا أُطلقت من لبنان تجاه الجليل الأعلى، مشيرًا إلى «اعتراض بعضها ورصد تحطمها في المنطقة».

ولفت إلى رصد إطلاق نحو 30 صاروخًا من الأراضي اللبنانية، بعضها كان مفخخًا، باتجاه الجليل الغربي والجليل الأعلى والخليج والجليل الأوسط، قائلًا إنها أدت إلى وقوع «حوادث» بالمناطق المستهدفة.

وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه رصد إطلاق 55 صاروخًا من لبنان، صباح اليوم السبت، تجاه خليج حيفا والجليل الأعلى والغربي.

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أنه رصد إطلاق 20 صاروخًا نحو منطقة الخليج والجليل الأوسط والجليل الأعلى، لافتًا إلى اعتراض بعض تلك الطائرات وتحطمها.

وأشار إلى «رصد إطلاق 35 صاروخًا من لبنان نحو منطقة الجليل الأعلى والجليل الغربي، واعتراض بعضها».