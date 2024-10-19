شركة الاتصالات الفلسطينية تعلن انقطاع الإنترنت بشكل كامل عن شمال غزة



أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، صباح السبت، انقطاع الإنترنت بشكل كامل عن مناطق شمال قطاع غزة؛ بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي.

وكتبت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أهلنا في قطاع غزة الحبيب، نظراً لاستمرار العدوان على مناطق شمال غزة، نأسف للإعلان عن انقطاع كامل خدمات الإنترنت بالمنطقة».

وأضافت: «طواقمنا تبذل قصارى جهودها لتبقى غزة على اتصال.. حماكم الله وحمى غزة والبلاد».

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,500 مواطن، وإصابة 99,546 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

واستشهد 13 فلسطينيًا، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون، صباح اليوم السبت، في قصف الاحتلال جباليا، وخان يونس، ورفح، شمال وجنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية لوكالة «وفا»، باستشهاد 5 مواطنين، وإصابة آخرين بجروح مختلفة، جراء قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة عبد العال، في حي العلمي بمخيم جباليا.

وأضافت المصادر ذاتها، أن شهيدين ارتقيا وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال ساحة مستشفى كمال عدوان.

وأشارت إلى استشهاد أربعة مواطنين في قصف الاحتلال شرق مدينة خان يونس جنوبا، ومواطنين اثنين في قصف مسيرة تابعة للاحتلال مواطنين في مخيم الشابورة، وسط مدينة رفح.