تشهد محافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، نشاط الرياح غير المحملة بالرمال داخل الكتل السكنية، ومحملة بالرمال الخفيفة داخل الظهير الصحراوي.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، في بيان اليوم، أن المحافظة يسودها طقسا حارا نهارًا معتدلا في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر، مع نشاط الرياح الشديد على فترات متقطعة، وتجاوزت سرعتها الـ 34 كيلو في الساعة، وهذه الرياح ، لافت إلى أنه هذه الرياح ساهمت في الاحساس ببرودة الطقس على المناطق الساحلية.

وأوضح المركز، أن الرياح محملة بالرمال الخفيفة في الظهير الصحراوي، وجرى التنسيق مع رؤساء المدن، لرفع درجة الاستعداد القصوى، ومتابعة الطرق الدولية لرفع أي تراكمات من الرمال التي تتركها الرياح، إضافة إلى التنسيق مع إدارة المرور لتكثيف الحملات المرورية على الطرق الدولية، وتفعيل الرادارات للحد من السرعة، مؤكدًا أن جميع الطرق تعمل بشكل طبيعي.

وأكد أن حالة البحر معتدلة، واتجاه الرياح به شمالية غربية، وتتراوح ارتفاع الأمواج بين 1 حتى 1.75 متر، مؤكدًا أن الموانئ البحرية تعمل بشكل طبيعي، ولم تتلق غرفة العمليات أي اخطار بإيقاف حركة الملاحة بهم.

وتباينت درجات الحرارة من مدينة الأخرى بمدن المحافظة، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى بمدينة طور سيناء 30 والصغرى 22، وفي مدينة رأس سدر العظمى 31 والصغرى 21، وفي مدينة طابا العظمى 27 والصغرى 22، وسجلت مدينة سانت كاترين أقل معتدل في درجات الحرارة حيث بلغت العظمى بها 24 و الصغرى 12، والعظمى بمدينة شرم الشيخ 33 والصغرى 24 درجة.