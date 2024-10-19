أردوغان: يبدو أن أنصار إسرائيل سعداء وفخورون باستشهاد قادة المقاومة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يمتلك عقلية توسعية، ومن الواضح أنه لا يركز على إبقاء الحرب ضمن حدود معينة.

وأضاف في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، في مدينة إسطنبول التركية، أن الحرب التي بدأت في قطاع غزة امتدت الآن إلى لبنان، ومن المؤسف أن إسرائيل تواصل مجازرها في لبنان بوحشية لا هوادة فيها، وفق وكالة سبوتنيك.

وتابع: «يبدو أن استشهاد العديد من قادة المقاومة يشكّل مصدر فخر وسرور بالنسبة لأنصار إسرائيل، بينما الغرب يبدو وأن يحتفل بذلك من خلال التزامه الصمت».

وأشار إلى أن نهج أمريكا طيلة هذه العملية ليس مختلفا أيضا، فليس من الصعب على إسرائيل الحصول على الأسلحة والمعدات منها، إذ يتم توريدها إليها بكميات كبيرة، وبهذه الموارد، تواصل إسرائيل مجازرها في المنطقة.

ولفت إلى أن إرساء وقف إطلاق نار دائم، وإرسال المساعدات إلى المنطقة، وممارسة الضغوط اللازمة على إسرائيل، أمر مهم، متابعًا: «يجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا لتحقيقه».

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وهو منتقد منذ فترة طويلة للأعمال العسكرية الإسرائيلية، أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مرارا وتكرارا، وشبهه بالزعيم النازي الألماني، أدولف هتلر.